Record terá de indenizar motorista de Uber confundido com aliado do Marcola A Rede Record foi condenada a pagar uma indenização de R$ 50 mil a um motorista da Uber que foi alvo de uma reportagem errada no programa Cidade Alerta. Em julho, ao tratar sobre a prisão de suspeitos de integrarem o PCC, o programa Cidade Alerta divulgou a imagem do motorista chamando-o de "aliado de Marcola", em referência a Marcos Willians Camacho, chefe da facção criminosa. Veja o texto completo de Rogério Gentile