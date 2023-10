A Rede Globo foi condenada a pagar uma indenização de R$ 30 mil ao goleiro Alexandre Cajuru, 31, por ter reprisado reiteradamente na programação da Sportv uma falha que ele cometeu em 2020. O atleta defendia o CSA, de Alagoas, em uma partida da série do B do Campeonato Brasileiro contra a Ponte Preta. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Cajuru tomou um gol ao não conseguir segurar uma bola fácil que havia sido chutada de muito longe.