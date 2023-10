Zé Neto e Cristiano são condenados por mandar plateia xingar homem em show Os cantores sertanejos Zé Neto e Cristiano foram condenados a pagar uma indenização de R$ 20 mil ao ex-marido de uma fã que foi xingado durante uma apresentação na cidade de Presidente Venceslau, no interior paulista, no ano passado. De acordo com o processo, durante o show, Zé Neto perguntou ao público se alguém havia terminado um relacionamento amoroso recentemente. Uma gestante levantou a mão e foi convidada a subir ao palco. Veja o texto completo de Rogério Gentile