Empresário é condenado a 21 anos de prisão por matar a ex-mulher em SP Edna Amaralina Silveira, de 28 anos, estava com Daniel Sobral em seu apartamento na Vila Mariana, em São Paulo, quando chegou um motoboy para entregar a garrafa de vinho que haviam encomendado. Quando a porta foi aberta, um homem armado, vestindo uma touca ninja, invadiu o apartamento. Tratava-se do empresário Hugo Gabrich, de 50 anos. Ele havia entrado no edifício duas horas antes e, como Edna, sua ex-mulher, trocara a fechadura da porta, ficou aguardando uma oportunidade para invadir a residência. Veja o texto completo de Rogério Gentile