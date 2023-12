A Justiça paulista condenou a Rede Record a pagar uma indenização de R$ 170 mil reais ao proprietário de uma oficina de funilaria de Santana do Parnaíba (SP) que foi alvo de uma reportagem do quadro "Xerife do Consumidor", apresentado pelo deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos). Em maio de 2029, o deputado entrou no estabelecimento com sua equipe de reportagem e gravou uma denúncia segundo a qual a oficina teria ficado com os valores pagos por um consumidor sem ter realizado o serviço contratato. Pior, teria ainda se apropriado das peças fornecidas pelo cliente e abandonado o carro em um matagal.