Filho e viúva de Chorão brigam na Justiça pela marca 'Charlie Brown Jr' Mais de dez anos após a morte do cantor Chorão, a viúva e o filho do cantor iniciaram na Justiça uma briga pelos direitos sobre a marca "Charlie Brown Jr", da banda de rock fundada em 1992. A estilista Graziela Gonçalves disse à Justiça que o empresário Alexandre Lima Abrão, filho de um outro relacionamento do vocalista, ignorando seus direitos de herdeira, registrou a marca "Charlie Brown Jr" no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), "fazendo-se passar por seu proprietário exclusivo". Veja o texto completo de Rogério Gentile