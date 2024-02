Nas eleições presidenciais de 2022, após a divulgação do resultado do primeiro turno, o vereador Valdir Gonçalves (Podemos), de Indiana, no interior paulista, gravou um áudio no qual chamava nordestinos e nortistas de "raça podre". "Queria que desse um furacão nessa desgraça desse país inteiro. Do Nordeste, no Norte, matar todos os nortistas (...) essa raça desgraçada, maldita, podre, esse lixo", afirmou o vereador, conhecido como DJ Valdir.