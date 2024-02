O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou um pedido feito pelo jogador de futebol Daniel Alves de adiar os pagamentos das chamadas custas processuais, uma taxa cobrada pela Justiça para a prestação do serviço público. O atleta alegou passar por "dificuldades financeiras". O pedido foi feito em um processo no qual Dani Alves cobrava de um amigo a devolução de uma série de bens, entre os quais obras de arte, móveis, instrumentos musicais e uma Land Rover. Estes objetos estariam com esse amigo desde que ele se mudou para o México, em 2022, quando foi jogar no Pumas. Daniel queria pagar as custas apenas ao final do processo.