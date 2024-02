A Justiça paulista condenou em primeira instância o ativista Antonio Isupério Pereira Junior a pagar uma indenização de R$ 5 mil ao jornalista Walace Lara, da Rede Globo. No Carnaval do ano passado, Lara participou da cobertura da tragédia provocada pelas chuvas no litoral norte de São Paulo. Em São Sebastião, cidade mais atingida, 64 pessoas morreram.