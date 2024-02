Hang terá de pagar R$ 18 mil após Justiça reconhecer que ele defendeu golpe O empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, terá de pagar R$ 18,5 mil em honorários aos advogados da rádio CBN após a Justiça reconhecer que a emissora estava certa ao dizer que ele havia apoiado a possibilidade de uma intervenção militar no país. A afirmação da CBN foi feita em uma reportagem publicada em seu site no dia 29 de maio de 2018. No texto "Empresários, políticos e militares aproveitam greve dos caminhoneiros para se promover", a emissora afirmou que Hang era "defensor da privatização da Petrobras e da intervenção militar". Veja o texto completo de Rogério Gentile