Conselheiro do Corinthians diz ter xingado Janja por engano: 'Sou Lula' Manoel Ramos Evangelista, conselheiro vitalício do Corinthians, disse à Justiça que xingou a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, após ter sido induzido a erro por uma fake news. Em dezembro de 2022, às vésperas da posse de Lula, Mané da Carne, como o conselheiro é conhecido, escreveu em suas redes sociais: "Vamos aguardar esses anos com o sapo barbudo, a putana da Janja e os 40 ladrões". Veja o texto completo de Rogério Gentile