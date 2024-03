Cigarrinhos de chocolate: MP denuncia gestores da Pan por fraude O Ministério Público de São Paulo denunciou sob acusação de fraude três representantes da Pan (Produtos Alimentícios Nacionais), empresa fundada em 1935 em São Caetano do Sul (SP) que ficou famosa por vender os "cigarrinhos de chocolate" e as "moedinhas de chocolate". A empresa teve a sua falência decretada no início ano passado em razão de dívidas estimadas em mais de R$ 240 milhões. Veja o texto completo de Rogério Gentile