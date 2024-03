A Justiça paulista condenou em segunda instância Gabriel Nekis Gonçalves, de 30 anos, sob acusação de planejar a morte do promotor Lincoln Gakiya, que desde 2006 investiga as ações do PCC (Primeiro Comando da Capital). Gonçalves, que recebeu uma pena de 13 anos e 4 meses de prisão, foi flagrado em 2019, segundo a denúncia feita pelo Ministério Público, portando um bilhete com a ordem de assassinato do promotor e de toda a sua escolta.