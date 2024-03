A Justiça paulista condenou o ex-jogador Neto, hoje apresentador de programa esportivo da Band, a pagar uma indenização por danos morais de R$ 15 mil a uma mulher que foi ofendida por ele. Em 2016, Neto gravou um vídeo no qual chama a mulher de "biscate". No vídeo, que teve cerca de 7 milhões de visualizações, o ex-jogador diz que a mulher era proprietária de um prostíbulo no interior do Mato Grosso do Sul.