Justiça penhora doações feitas à igreja de Valdemiro por dívida de R$ 12 mi A Justiça paulista determinou o bloqueio dos pagamentos feitos à Igreja Mundial do Poder de Deus realizados por meio de cartões eletrônicos. A decisão foi tomada em um processo no qual a igreja, fundada em 1998 pelo apóstolo Valdemiro Santiago, é cobrada por uma dívida em honorários com um escritório de advocacia calculada em cerca de R$ 12,6 milhões. Veja o texto completo de Rogério Gentile