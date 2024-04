Após 15 anos, Ana Maria Braga vai pagar R$ 45 mil por erro no 'Mais Você' Depois de quase 15 anos de uma longa disputa judicial, a apresentadora Ana Maria Braga e a Rede Globo aceitaram pagar uma indenização de R$ 45 mil por um erro cometido no programa "Mais Você". Em 2009, Ana Maria Braga leu no programa um texto literário e o atribuiu à escritora Martha Medeiros. Veja o texto completo de Rogério Gentile