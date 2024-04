Foragida, acusada de sequestrar Marcelinho quer ser interrogada à distância Acusada de participar do sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca, a jovem Camily Novais da Silva, de 21 anos, que está foragida, pediu à Justiça de São Paulo para ser interrogada por vídeoconferência. Marcelinho foi sequestrado em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, na madrugada de 17 de dezembro, assim como uma amiga com quem ele conversava em sua Mercedes-Benz C250. Veja o texto completo de Rogério Gentile