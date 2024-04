Xuxa perde processo para Carla Zambelli e terá de pagar R$ 31,3 mil A apresentadora Xuxa Meneghel perdeu em definitivo o processo aberto contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) no qual exigia uma indenização de pelo menos R$ 150 mil por danos morais. Com a derrota, Xuxa terá de pagar aproximadamente R$ 31,3 mil em honorários ao escritório Kufa Advocacia, que representou a deputada no processo. Veja o texto completo de Rogério Gentile