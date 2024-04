Justiça nega pedido de Da Cunha para ignorar vídeo de agressão à namorada A Justiça paulista rejeitou um pedido feito pelo deputado Carlos Alberto da Cunha (PP-SP) de excluir do processo criminal um vídeo no qual ele ofende e ameaça matar Betina Grusiecki Marques, sua então companheira. No vídeo, gravado de um celular que estava em uma bolsa, o deputado diz, durante uma discussão: "pode parar, senão vou te matar aqui" e "sai, sua vaca, vou encher tua cara de tiro". Momentos depois, afirma: "Desmaia aí, a tua conta já deu". Veja o texto completo de Rogério Gentile