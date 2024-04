Justiça suspende leilão da mansão de Ana Hickmann por dívida de R$ 343 mil A Justiça paulista suspendeu um leilão que ocorreria amanhã da mansão da apresentadora Ana Hickmann em Itu, no interior de São Paulo, em razão de uma dívida estimada em R$ 343,3 mil. O leilão seria realizado pela Franco Leilões a pedido do Banco Inter. O imóvel, localizado em um terreno de 6.651 metros quadrados, fica no condomínio City Castelo. O lance mínimo da primeira tentativa de venda seria de cerca de R$ 6 milhões. Veja o texto completo de Rogério Gentile