A Justiça paulista ampliou a punição a Luiz Bacci e à Rede Record por conta de uma reportagem errada divulgada durante a cobertura do assassinato do ator Rafael Miguel, que interpretou o personagem Paçoca na novela Chiquititas, do SBT. O ator foi morto aos 22 anos em junho de 2019. Seus pais também foram assassinados.