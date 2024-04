Ana Hickmann alega fraude, e Justiça suspende cobrança de R$ 735 mil A Justiça paulista determinou a suspensão de um processo no qual o Banco Daycoval cobra uma dívida de cerca de R$ 735 mil da apresentadora Ana Hickmann e do seu ex-marido Alexandre Bello Correa. A decisão foi tomada pelo desembargador Francisco Giaquinto após a apresentadora alegar que a sua assinatura foi fraudada em dois contratos de empréstimos firmados pela empresa Hickmann Serviços com o banco em 2020. Veja o texto completo de Rogério Gentile