Justiça condena médico por guardar 62 kg de cocaína do PCC em casa

O médico Alexandre Ribeiro, de 56 anos, acusado de ligação com a facção criminosa PCC, foi condenado a uma pena de oito anos e nove meses de prisão pela Justiça de São Paulo. Alexandre é irmão de Wagner Ribeiro, um dos mais conhecidos agentes de jogadores do futebol brasileiro. Veja o texto completo de Rogério Gentile