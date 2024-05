Record terá de indenizar atriz que teve casa apedrejada após reportagem A Record foi condenada a pagar uma indenização de R$ 20 mil à atriz Tânia Regina, de 65 anos, que foi alvo de agressões após uma reportagem do programa Balanço Geral em 2021. A reportagem, de acordo com o desembargador Alexandre Coelho, continha "distorções e inverdades", e sua divulgação causou "desastrosas consequências". A casa da atriz, no interior paulista, foi apedrejada, e ela sofreu ofensas nas ruas. Uma pessoa chegou a cuspir em Tânia. Veja o texto completo de Rogério Gentile