Justiça manda São Sebastião adotar plano para prevenir tragédias climáticas A Justiça paulista determinou que a Prefeitura de São Sebastião adote em até 180 dias medidas para a prevenção de novas tragédias climáticas na cidade, que fica no litoral norte do Estado de São Paulo. A decisão foi tomada pelo juiz Vitor Aquino de Oliveira em uma ação aberta pelo Ministério Público após as chuvas de fevereiro de 2023 que provocaram enchentes e deslizamentos que mataram 64 pessoas e expulsaram cerca de 4 mil pessoas de suas casas (entre desalojados e desabrigados). Veja o texto completo de Rogério Gentile