A Justiça paulista condenou o Hopi Hari a pagar uma indenização de R$ 10 mil a um adolescente que foi agredido por um dos atores do parque, localizado em Vinhedo, no interior paulista. Em março de 2022, o jovem, então com 17 anos, estava com seu pai em uma atração chamada Katakumb, uma réplica do templo Ramsés II, faraó que governou o Egito de 1279 a 1313 aC.