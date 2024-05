Mc Livinho é condenado por agredir músico de sua equipe com três socos O cantor Mc Livinho foi condenado ontem (22/5) pela Justiça paulista, em segunda instância, por ter agredido o músico Eliezer de Sousa, o Mc Gerex. A agressão ocorreu em 2019 em Indaiatuba, onde Gerex acompanharia o cantor em uma apresentação. Durante uma discussão, Livinho acertou três socos no rosto do músico, seu parceiro em hits como "Rebeca" e "Amizade Colorida". Veja o texto completo de Rogério Gentile