Dono da Polishop tem barcos e moto de luxo penhorados por dívida de aluguel A Justiça paulista determinou a penhora de duas lanchas e uma moto Harley-Davidson, entre outros bens, do empresário João Appolinário, fundador e presidente da Polishop. A medida foi tomada em um processo no qual a Marfim Empreendimentos Imobiliários cobra da Polishop uma dívida de R$ 351,7 mil referente ao aluguel de uma loja de 356 metros quadrados no shopping Tietê Plaza, em São Paulo. Veja o texto completo de Rogério Gentile