Circo é condenado a indenizar menina ferida em show de atirador de facas A Justiça paulista condenou o Happy Day Circus a pagar uma indenização de R$ 5 mil a uma menina de 10 anos que foi ferida durante uma apresentação do atirador de facas. O espetáculo ocorreu em fevereiro deste ano na cidade de Rio Claro, no interior paulista. Em dado momento, a assitente do artista, segurando pequenas tábuas, posicionou-se de costas para a plateia. Veja o texto completo de Rogério Gentile