Justiça manda Dilma pagar dívida de R$ 246 mil em compra de bandeiras A Justiça paulista determinou que a ex-presidente Dilma Rousseff e o diretório nacional do PT paguem uma dívida de cerca de R$ 246 mil referente à campanha presidencial de 2014. A ordem de pagamento foi dada pelo juiz Valdir Queiroz Júnior em uma ação aberta em 2016 pela empresa Angela Maria do Nascimento Sorocaba ME. Veja o texto completo de Rogério Gentile