O jornalista Paulo Cezar de Andrade Prado, do Blog do Paulinho, foi condenado a pagar uma indenização por danos morais de R$ 20 mil a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Em abril do ano passado, o jornalista publicou um texto afirmando que Leila usou o Palmeiras indevidamente para tentar reeleger Jair Bolsonaro à Presidência.