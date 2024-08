Justiça contraria laudo, e absolve Roberto Carlos da acusação de plágio A Justiça paulista decidiu que o cantor Roberto Carlos não cometeu plágio ao lançar, em 1971, a música "Traumas" em parceria com Erasmo Carlos (1941-2022). A acusação de plágio foi feita em um processo aberto pela professora Erli Cabral Ribeiro Antunes. Ela disse à Justiça que, meses antes do lançamento, havia criado uma canção chamada "Aquele Amor tão Grande" e enviado a gravação e a partitura para um músico da banda de Roberto Carlos junto com uma carta endereçada ao cantor. Veja o texto completo de Rogério Gentile