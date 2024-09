A Justiça paulista determinou a penhora das contas bancárias do empresário José Sabatini, de 73 anos, condenado a pagar uma indenização de R$ 30 mil por danos morais ao presidente Lula da Silva. Em 2021, o empresário bolsonarista divulgou um vídeo na internet com ameaças a Lula. Com a bandeira do Brasil amarrada na cintura e uma arma na mão, o empresário xinga Lula e diz que ele terá "problema".