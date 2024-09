O deputado estadual Guto Zacarias (União-SP) foi condenado pela Justiça paulista a pagar R$ 30 mil a uma eleitora do PT que foi ridicularizada por memes nas redes sociais. Ativista do MBL (Movimento Brasil Livre), Zacarias colocou em maio do ano passado um cartaz na avenida Paulista convidando os pedestres a debaterem determinados assuntos com ele.