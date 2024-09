Band é condenada a pagar R$ 50 mil por distorção no programa de Datena A TV Bandeirantes foi condenada a pagar uma indenização de R$ 50 mil em razão de uma reportagem que, segundo a Justiça paulista, distorceu os fatos para torná-los mais espetaculares. A reportagem foi apresentada em junho do ano passado por José Luiz Datena, hoje candidato a prefeito de São Paulo pelo PSDB, no programa Brasil Urgente. Veja o texto completo de Rogério Gentile