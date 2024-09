Justiça condena sequestradores de Marcelinho a mais de 20 anos de prisão A Justiça condenou seis dos sete denunciados pelo sequestro de Marcelinho Carioca e de Taís Moreira, amiga do ex-jogador. O crime ocorreu em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, na madrugada de 17 de dezembro do ano passado, quando Marcelinho e Taís conversavam na Mercedes-Benz C250 do ex-atleta, que saíra de um show na Neo Química Arena, em Itaquera. Veja o texto completo de Rogério Gentile