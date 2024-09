Justiça rejeita recurso de Suzane para reduzir tratamento psiquiátrico Os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitaram o pedido feito por Suzane von Richthofen para reduzir a periodicidade dos seus tratamentos psiquiátrico e psicológico. Condenada em 2002 a uma pena de 39 anos de prisão por participar do assassinato dos pais, Suzane obteve a progressão para o regime aberto em janeiro do ano passado. Veja o texto completo de Rogério Gentile