A Justiça paulista determinou que a Unisa (Uiversidade Santo Amaro) reintegre um aluno de medicina expulso sob acusação de ter exibido as partes íntimas durante uma partida de volei feminino. O epsiódio ocorreu no primeiro semestre do ano passado em um torneio chamado "Calomed", uma competição entre calouros de medicina de diversas instituições realizada na cidade de São Carlos, no interior paulista.