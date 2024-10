A Justiça determinou a penhora de cachês e prêmios a serem recebidos pelo ex-jogador de futebol Zé Love no reality show "A Fazenda 16", da Record. A decisão foi tomada pelo juiz Alexandre Félix da Silva no dia 1º de outubro em um processo no qual o ex-atleta do Santos foi condeando a pagar uma dívida de R$ 243 mil com uma idosa.