Ex de Hickmann é multado por oferecer como garantia imóvel que não é dele A juíza Marcela Martiniano condenou Alexandre Bello Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, a pagar uma multa de cerca de R$ 24 mil por má-fé processual. A decisão foi tomada em um processo no qual o fundo de investimento Valecred (FIDC NP Valecred) cobra do empresário e da apresentadora uma alegada dívida de R$ 2,4 milhões. Veja o texto completo de Rogério Gentile