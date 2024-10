Homem que deu 'voadora' em idoso segue preso e vai a júri popular O empresário e professor Tiago Gomes de Souza, de 40 anos, denunciado por homicídio qualificado após aplicar um chute no peito do idoso César Torressi, de 77 anos, será levado a júri popular. O caso ocorreu em 8 de junho deste ano quando o idoso passeava de mãos dadas com o neto de 11 anos, em Santos, no litoral paulista. Veja o texto completo de Rogério Gentile