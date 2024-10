A mansão em que a apresentadora Hebe Caramargo (1929-2012) morou por 21 anos no Morumbi, em São Paulo, foi colocada à leilão, por determinação judicial, mas nenhuma oferta foi realizada. Conhecida no bairro como "a casa abandonada de Hebe", o imóvel pertence, na verdade, aos herdeiros do empresário Lélio Ravagnani, com quem ela se casou em 1979. Quando ele morreu aos 78 anos, em julho de 2000, a apresentadora deixou a mansão.