Com dívida com ex-empresário, cantor Hudson tem motorhome penhorado A Justiça de São Paulo determinou a penhora de um motorhome do cantor Hudson, da dupla sertaneja Edson e Hudson. A decisão foi tomada em um processo movido pelo ex-empresário da dupla, Wagner Mendes da Cunha, referente a uma multa, acrescida de juros, pelo descumprimento de um contrato assinado com o empresário em 2009, Veja o texto completo de Rogério Gentile