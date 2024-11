Justiça penhora contas de Simony por dívida com personal shopper em Miami A cantora Simony teve as contas bancárias penhoradas pela Justiça de São Paulo em razão de uma dívida de cerca de R$ 6,1 mil com uma personal shopper em Miami, nos Estados Unidos. Em 2013, Simony contratou a profissional para auxiliá-la a comprar um enxoval de bebê em Miami. Veja o texto completo de Rogério Gentile