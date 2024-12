Neonazista brasileiro é condenado após postar emojis com o rosto de Hitler A Justiça Federal condenou Welker de Oliveira Guerreiro, de 33 anos, em segunda instância, sob acusação de fazer apologia ao nazismo. Em 2015, identificando-se como "Uelker Voin", ele criou e manteve uma página na internet chamada "Misanthropic Division Brasil", na qual publicou imagens de incitação ao nazismo, entre as quais uma fotografia na qual nove pessoas aparecem com seus rostos cobertos por emojis de Adolf Hitler. Veja o texto completo de Rogério Gentile