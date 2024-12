Idoso de 100 anos vai à Justiça após ter plano de saúde cancelado: 'Má-fé' Um idoso de 100 anos, que paga uma mensalidade R$ 16,9 mil ao plano de saúde, descobriu no hospital que o contrato havia sido sumariamente cancelado pela SulAmérica Saúde. Em processo judicial aberto contra a operadora, ele disse estar em situação de "extrema vulnerabilidade com o cancelamento unilateral e injustificado" do plano, assim como a esposa, de 89 anos, que é sua dependente. Eles temem necessitar de atendimento hospitalar a qualquer momento. Veja o texto completo de Rogério Gentile