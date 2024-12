A Justiça paulista proibiu a comercialização do vinho Putos, lançado pelos comediantes Danilo Gentili, Diego Portugal e Oscar Filho, com rótulo que, segundo a decisão, imite e satirize o lendário Petrus, produzido em Bordeaux, na França, e que chega a custar mais de R$ 40 mil no Brasil. A decisão foi tomada pela juíza Larissa Tunala em ação aberta pelo Petrus, que reclamou da imitação.