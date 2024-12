A Justiça paulista rejeitou o pedido da viúva Denise Seixas para ser inventariante dos bens do apóstolo Rina, 52, fundador da igreja evangélica Bola de Neve, que morreu em novembro em um acidente de moto em Campinas (SP). A decisão foi tomada pelo José Chacon Cardoso, das 9ª Vara da Família, que concordou com os argumentos do filho mais velho do casal, Rinaldo Neto, de 19 anos.