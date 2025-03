Justiça penhora cachês de Gracyanne Barbosa no Big Brother Brasil A Justiça paulista penhorou cachês e eventuais prêmios a serem pagos pela Rede Globo à modelo Gracyanne Barbosa por sua participação no programa Big Brother Brasil. A decisão foi tomada no mesmo dia em que a modelo foi eliminada do reality show. Veja o texto completo de Rogério Gentile