A Justiça paulista rejeitou o processo no qual a Jovem Pan cobra o pagamento de uma indenização e de uma multa contratual do empresário e locutor Milton Júnior, que admitiu no ar ter ajudado a financiar atos golpistas em Brasília, em janeiro de 2023. Dono de uma rádio afiliada à Pan em Itapetininga, no interior de São Paulo, Milton Júnior apresentava à época o programa "Manhã da Pan", exibido tanto na rádio quanto na internet.